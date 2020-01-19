شاهد قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي بورسعيد

أدي الألاف من أقباط بورسعيد قداس عيد الغطاس المجيد بجميع كنائس المحافظة ، لاسيما كنيسة الانبا بيشوي بميدان المنشية ببورسعيد ، والتي شهدت توافد وإقبال كبير.



وترأس القداس كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي أباء الكنيسة.



وتوافد الأقباط لأداء القداس، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجة الحرارة الذى تعاني منه المحافظة منذ صباح اليوم .



ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانيه بورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد أن "عيد الغطاس المجيد والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي يحتفل به الأقباط كل عام يوم 19 يناير ،وهو يتزامن مع ذكري عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان"



وتابع " يرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم في بعض قرى الصعيد ، وببعض الأكلات كذلك هناك احتفالات شعبية وخصيصا على ضفاف النيل في أقصى الصعيد والتي تعرف بـ"البلابيصا" وهي كلمة هيروغليفية تعني "الشموع" والتي هي أساس الاحتفال"



واستكمل المتحدث باسم مطرانيه بورسعيد " الأطفال المسيحيون يخرجون إلى الشوارع في هذا اليوم حاملين "البلابيصا" وهى تشبه الفانوس المضئ وهي عبارة عن عود قصب يوضع به صليب من جريد النخيل وبكل ضلع من أضلاعه توضع شمعة كما توضع أعلى الصليب حبة يوسفي منوها بأن نور الشموع الذي يخرج منها يدل أن قلب الإنسان لابد أن يشع خير وسلام للجميع.



وعلي جانب أخر انتشرت قوات التأمين بمحيط جميع كنائس بورسعيد من قبل قداس عيد الغطاس ومن المرتقب أن تستمر حتي نهاية القداس ، وتم إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس ومخارجها ، كما تم انتشار البوابات الإلكترونية أمام كل كنيسة وذلك للتأكد من هوية المتواجدين بمحيط الكنائس ، كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط المناطق المحيطة بالكنائس للتأكد من إستقرار الأوضاع .