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أخبار البلد

إياتا: توقعات بانتعاش حركة السفر لشركات الطيران بالشرق الأوسط خلال 202‪0

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن عام 202‪0 سيشهد انتعاشا معتدلا في حركة السفر الإقليمية على شركات الطيران في الشرق الأوسط، خاصة بعد حالة النمو الاقتصادي الضعيف الذي شهده خلال 201‪9

ورأى الآياتا، أنه بالرغم من أن الأداء سيستفيد من جهود إعادة الهيكلة والنمو القوي، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب بعضًا من الوقت، لذا من المتوقع أن تسجل المنطقة خسائرًا للعام الثالث على التوالي تُقدر بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، ولكنها تبقى أقل من نظيرتها المسجلة عام 2019 والبالغة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواصل جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
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