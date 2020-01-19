رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. شاهد رد سيد عبد الحفيظ

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز على نادي المقاولون في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح القلعة الحمراء بهدفين نظيفين .



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية " تايم سبورت"، إنه كان من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين كلا الفريقين خصوصا في ظل الصراع بين المركز الأول والثاني



وأكد أن طرد رامي ربيعة زاد من صعوبة المباراة ، مشيرا إلى إمكانية الاهلي تسجيل الهدف الثالث ولكن لم يحالفهم الحظ.



وأكد أن قرار تأجيل المباراة أمام نادي إنبي القادمة جاءت في مصلحة الفريق وإعطائه الفرصة من أجل الراحة ، خصوصا في ظل الاستعداد لمباراة النجم الساحلي في بطولة دوري إفريقيا



ومن جهة أخرى علق مدير الكرة بالنادي الأهلي على رحيل صالح جمعة قائلا: "أنا اتكلمت معاه كتير والأمور الفنية خاصة بالمدير وحتى الآن لا يوجد كلام رسمي برحيل اللاعب والفترة القادمة ستشهد أمور كثيرة وجديدة حول بعض لاعبي الفريق .



وأكد سيد عبد الحفيظ أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقوم باختيار أفضل الحكام لمباريات الأهلي مع الأندية التونسية والمغربية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن لم يحدث هذا الأمر في مباريات العودة ، مشيرا إلى اختيار حكام ذو خبرة قليلة في لقاءات العودة.

