اوعى تصدقها.. أشهر الخرافات عن السرطان.. 12 معلومة خاطئة

- الموت ليس مصير مريض السرطان

- انتشار المرض في افراد العائلة لا يؤكد الاصابة بالمرض

- تناول منتجات الاعشاب مع الكيماوي كارثة طبية



يخشى الجميع من الإصابة بمرض السرطان ويحاولون كثيرون البحث عن اسباب انتشاره وعوامل الخطر للتمكن من النجاة منه، وللأسف يقع البعض فريسة للأفكار الخاطئة الشائعة حول السرطان مما يتسبب فى اضرار كثيرة للفرد خاصة أنالكثير منها غير مثبت علميا.



نعرض فى هذا التقرير أبرز المعتقدات الخاطئة عن مرض السرطان وفقا لما رصد المعهد الوطني للسرطان (NCI) :



مريض السرطان محكوم عليه بالإعدام

هذه الفكرة خاطئة تماما ففي السنوات الماضية تم تطوير علاجات عديدة للمرض وبالفعل تمكن عدد كبير منهم من التعافي ففي الولايات المتحدة انخفض احتمال الوفاة من السرطان بشكل كبير منذ التسعينيات.



تناول السكر يزيد من المرض

على الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن الخلايا السرطانية تستهلك كمية أكبر من السكر (الجلوكوز) مقارنة بالخلايا الطبيعية ، إلا أنه لم تظهر أي دراسات أن تناول السكر يزيد من حدة السرطان أو أنه إذا توقفت عن تناول السكر سيتقلص السرطان أو يختفي.



بدائل السكر تسبب السرطان

لا. لقد أجرى الباحثون دراسات حول سلامة المحليات الصناعية (بدائل السكر) السكرين (Sweet 'N Low® ، Sweet Twin® ، NectaSweet®) ؛ سيكلامات. الأسبارتام (Equal® ، NutraSweet®) ؛ أسيسولفام البوتاسيوم (Sunett® ، Sweet One®) ؛ سكرالوز (سبليندا) ؛ neotame ولم تجد أي دليل على أنها تسبب السرطان في البشر،ووافقت إدارة الغذاء والدواءعليها للبيع في الولايات المتحدة باستثناء سيكلامات.



السرطان معدي

بشكل عام ، لا. السرطان ليس مرضًا معديًا ينتشر بسهولة من شخص لآخر. الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينتشر فيها السرطان من شخص لآخر هي في حالة زرع الأعضاء أو الأنسجة وهذا لايحدث الا فى حالات نادرة .



التفائل والتشائم يرتبط بالسرطان

لا يوجد حتى الآن أدلة علمية مقنعة تربط "موقف" الشخص بمخاطر إصابته بالسرطان أو وفاته. إذا كنت مصابًا بالسرطان ، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الغضب أو الإحباط في بعض الأحيان والإيجابية أو التفاؤل في أوقات أخرى. قد يكون الأشخاص ذوو الموقف الإيجابي أكثر ميلًا للحفاظ على الروابط الاجتماعية والبقاء نشطين ، وقد يساعدك النشاط البدني والدعم العاطفي على مواجهة السرطان.



جراحة السرطان تسبب انتشاره في الجسم

فرصة أن تتسبب الجراحة في انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم منخفضة جدا إذا تمت على يد طبيب على قدر جيد من الخبرة والمهارة فى اجراء هذا النوع من الجراحات .



يزداد السرطان إذا تعرض للهواء

لا.. فالتعرض للهواء لن يجعل نمو الأورام أسرع أو يسبب انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.



الهواتف المحمولة تسبب السرطان

وفقًا لأفضل الدراسات المنجزة حتى الآن يحدث السرطان بسبب الطفرات الوراثية ، وتنبعث الهواتف المحمولة نوعًا من الطاقة منخفضة التردد لا تتلف الجينات .



خطوط الكهرباء تسبب السرطان

وفقًا لأفضل الدراسات المنجزة حتى الآن، خطوط الطاقة تنبعث منها الطاقة الكهربائية والمغناطيسية، فالطاقة الكهربائية المنبعثة من خطوط الكهرباء محمية بسهولة أو تضعف بواسطة الجدران وغيرها من الأشياء، والطاقة المغناطيسية المنبعثة من خطوط الطاقة هي شكل منخفض التردد من الإشعاع لا يضر بالجينات.



منتجات عشبية يمكنها علاج السرطان

على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن العلاجات البديلة أو التكميلية ، بما في ذلك بعض الأعشاب ، قد تساعد المرضى على التغلب على الآثار الجانبية لعلاج السرطان ، إلا أنه لم يتم العثور على أي منتجات "أدوية وعقاقير" عشبية فعالة لعلاج السرطان. ،ويجب الابتعاد عنها نهائيا اثناء فترة اخذ جرعات الكيماوي أو العلاج الإشعاعي لأنها قد تتداخل مع كيفية عمل هذه العلاجات.



الاصابة بالسرطان مؤكدة لأصحاب التاريخ الوراثي

ليس بالضرورة. يحدث السرطان بسبب التغيرات الضارة (الطفرات) في الجينات. فقط حوالي 5 إلى 10 في المئة من السرطانات ناتجة عن طفرات ضارة موروثة من والدي الشخص، ففي الأسر التي لديها طفرة تسبب السرطان وراثة ، غالبا ما يصاب العديد من أفراد الأسرة بنفس النوع من السرطان، وتسمى هذه سرطانات "عائلية" أو "وراثية".



السرطان بعيد اذا لم يصاب افراد عائلتك به

لا. بناءً على أحدث البيانات ، سيتم تشخيص حوالي 38 بالمائة من الرجال والنساء بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم.. تحدث معظم أنواع السرطان عن التغيرات الجينية التي تحدث طوال حياة الشخص كنتيجة طبيعية للشيخوخة والتعرض للعوامل البيئية ، مثل دخان التبغ والإشعاع، ونوع الطعام الذي تتناوله وكميته واللايف ستايل.



