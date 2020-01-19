ضبط عاطل سرق هواتف محمولة ولاب توب وكروت شحن من فرع شركة محمول بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عاطل قام بسرقة 10 هواتف محمولة وجهاز لاب توب وكروت شحن من فرع إحدى شركات المحمول بالقاهرة.



البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (موظف بفرع إحدى شركات المحمول) باكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع محل عمله بمنطقة المرج، والاستيلاء من داخله على (10هواتف محمولة - 128 كارت شحن "فئات مختلفة" – جهاز "لاب توب" - 125خط هاتف محمول - بعض إكسسوارات الهواتف المحمولة – مبلغ مالى).



توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ، وأضاف بقيامه ببيع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات بمسكنه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.