جميلة عوض عن إخراجها فيديو كليب لـ نسمة محجوب: مكنش أحسن حاجة

عبّرت الفنانة جميلة عوض، عن حبها الشديد للإخراج ، حيث خاضت من قبل تجربة إخراج فيديو كليب للمطربة نسمة محجوب.





وقالت جميلة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": لقد قمت بإخراج فيديو كليب لنسمة محجوم وقمت بعمل المونتاج له أيضًا، لكنه لم يكن أفضل شئ، فقد عملت عليه وأنا مازلت طالبة".





وتابعت: "كان من المفترض أن يكون أفضل من ذلك، ومن الممكن أن أقوم بدراسة الإخراج بشكل أفضل وأن أخرج أفلاما أيضا".



