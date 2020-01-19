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فن

جميلة عوض عن إخراجها فيديو كليب لـ نسمة محجوب: مكنش أحسن حاجة

الأحد 19/يناير/2020 - 11:48 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة جميلة عوض، عن حبها الشديد للإخراج، حيث خاضت من قبل تجربة إخراج فيديو كليب للمطربة نسمة محجوب.

وقالت جميلة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": لقد قمت بإخراج فيديو كليب لنسمة محجوم وقمت بعمل المونتاج له أيضًا، لكنه لم يكن أفضل شئ، فقد عملت عليه وأنا مازلت طالبة".

وتابعت: "كان من المفترض أن يكون أفضل من ذلك، ومن الممكن أن أقوم بدراسة الإخراج بشكل أفضل وأن أخرج أفلاما أيضا".

بينما أشارت جميلة عوض، إنها لا تفضل الاتجاه إلى إخراج أغاني، لكنها تريد الاتجاه إلى الإخراج السينمائي، بعدما تقوم بدراسة الأمر بشكل احترافي.
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