أمين مستقبل وطن يختتم جولاته في الغربية بلقاء ممثلي النقابات

قامت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور محمود سعد أمين عام المهنيين المركزية، وبناء على توجيهات النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بمواصلة جولاته بمحافظات مصر.





وعقد النائب محمود سعد، اجتماعا تنظيميا مع أعضاء الأمانة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، وذلك من أجل التفاعل والتلاحم بين الأمانة العامة والمواطنين.





وأكد سعد، في بيان له مساء اليوم، أن دور الحزب هو الوصول إلى المواطن وخدمته، مضيفا أن هناك أخطاء فردية تقع من بعض الأفراد ولا يجب الوقوف عليها، مطالبا بعض الأعضاء بضرورة وجود مجموعات تقوية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية تحت رعاية أمانة المهنيين.





وتابع أمين المهنيين المركزية، "أنه تم عقد لقاء موسع مع نقباء النقابات المهنية بالغربية وذلك لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها النقابات".





وأوضح النائب، أن قانون النقابات لم يتم تعديله من عام 1950، مؤكدًا أنه يعمل جاهدًا علي تعديل بعض المواد لخدمة النقابات والمواطنين.





واستكمل: "أن البعض النقباء طالب بضرورة تدخل الأمين العام لدعم النقابات من قبل الحكومة بصفة خاصة وذلك بسبب ضعف معاشات النقابات".





وعن مشكلة دفعة 2018 و2019 صيادلة، طلب نقيب الصيادلة تدخل الأمانة العامة لحل تلك المشكلة ووعد سعد بحلها مع وزيرة الصحة.





وحول نقابة الأطباء وقانون المسئولية الطبية أكد سعد، أنه جاري العمل لإصدار قانون المسئولية الطبية.





وذكر سعد، أنه سيجوب جميع محافظات مصر لتكوين رؤية كاملة حول أهم المشكلات التي تعاني منها النقابات للعمل علي حلها تحت قبة البرلمان من خلال حزب مستقبل وطن وهذا لا يتم إلا من خلال الرؤى والاقتراحات المقدمة من قبل نقباء النقابات المهنية.



