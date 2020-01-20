AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ندوة تثقيفية لمستقبل وطن الأميرية عن العمل والبناء الحزبي

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:01 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور ياسر مهران الأمين العام للحزب اليوم ورشة عمل بعنوان البناء الحزبي والعمل الحزبي بمقر الحزب بالأميرية.

أعدت الندوة بالتنسيق مع أمين التنظيم برئاسة رضا الغندور وامانة المرأة برئاسة وفاء الجمال وأمانة شئون العلاقات الحكومية الباحث محمد جمعه وأمين شياخة شاهين برئاسة محمد شاهين.

حضر الندوة رمضان أحمد مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء التنظيم والشياخات بالأمانة ورؤساء اللجان المختلفة وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على الحضور للاستفادة ومعرفة مفهوم العمل الحزبى.

بدأت الندوة فى الساعة السابعة مساء ورحب الدكتور ياسر مهران الأمين بالضيوف وجميع الحضور .. وقال مهران أن مفهوم العمل الحزبى ما هو إلا مجموعة أفراد على مستوى الجمهورية متفقين فيما بينهم على مبادئ وافكار يسعون على تنفيذها بالطرق الدستورية والقانونية المشروعة وان يكون للحزب رؤية هادفة يسعى للوصول إليها .

قال الباحث رمضان أحمد مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية أن العمل الحزبى ما هو إلا تطوعى وجماعى ولابد من ارساء مبدأ الأغلبية لنجاح ذلك العمل وهناك شقين مهمين الأول خاص بالبناء الحزبي وهو الشخص الحزبى وأنواع العضوية ومسميات العضوية والقوانين الحاكمة لخط عمل الحزب ومستويات البناء الحزبي وأنواع الأمانة الحزبية وأنواع المؤتمرات الحزبية.

أما الشق الخاص بالعمل الحزبي أهم محاوره مفهوم الحزب والخط الحزبي وهدف الانضمام للحزب وأنواع العمل الحزبي ومهارات الاتصال وأنواع البرامج الحزبية وأسبابها والتنسيق بين الأمانات والقيادات.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى والفعال الذى يقوم به الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد لرفع الوعي لدى المواطنين، وعرض أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور ليكون الحزب حلقة وصل بين الهيئات المعنية والمواطنين في كل المجالات المختلفة من الناحية الدينية والثقافية والفكرية والفنية والأمنية، والسياسية والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجه المواطنين.
ندوة تثقيفية لمستقبل وطن الأميرية عن العمل والبناء الحزبي
ندوة تثقيفية لمستقبل وطن الأميرية عن العمل والبناء الحزبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

بمشاركة 75 ألف لاعب.. مستقبل وطن ينهى دورى كرة القدم بـ 27 محافظة

حماة الوطن: الحزب يضع المواطن على رأس أولوياته وتجاوزنا 200 ألف عضوية بالمحافظات

خلال مؤتمر جماهيري حاشد.. حماة الوطن يفتتح مقرا جديدا للحزب بأطفيح.. وينظم عروضا للموهوبين

وفد حزب مستقبل وطن يتعرف على تجربة الصين في القضاء على الفقر

أحمد مراد أميناً لإعلام مستقبل وطن بالأميرية

ترشيحاتنا

مبيصرفش عليهم.. رانيا يوسف: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين.. فيديو

جهزوا الفشار عشان تتسلوا.. محمد الباز يعلق على تسريب محمد علي الجديد.. شاهد

كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر

AdvertisementS

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل