ندوة تثقيفية لمستقبل وطن الأميرية عن العمل والبناء الحزبي

نظمت أمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور ياسر مهران الأمين العام للحزب اليوم ورشة عمل بعنوان البناء الحزبي والعمل الحزبي بمقر الحزب بالأميرية.





أعدت الندوة بالتنسيق مع أمين التنظيم برئاسة رضا الغندور وامانة المرأة برئاسة وفاء الجمال وأمانة شئون العلاقات الحكومية الباحث محمد جمعه وأمين شياخة شاهين برئاسة محمد شاهين.





حضر الندوة رمضان أحمد مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء التنظيم والشياخات بالأمانة ورؤساء اللجان المختلفة وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على الحضور للاستفادة ومعرفة مفهوم العمل الحزبى.





بدأت الندوة فى الساعة السابعة مساء ورحب الدكتور ياسر مهران الأمين بالضيوف وجميع الحضور .. وقال مهران أن مفهوم العمل الحزبى ما هو إلا مجموعة أفراد على مستوى الجمهورية متفقين فيما بينهم على مبادئ وافكار يسعون على تنفيذها بالطرق الدستورية والقانونية المشروعة وان يكون للحزب رؤية هادفة يسعى للوصول إليها .





قال الباحث رمضان أحمد مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية أن العمل الحزبى ما هو إلا تطوعى وجماعى ولابد من ارساء مبدأ الأغلبية لنجاح ذلك العمل وهناك شقين مهمين الأول خاص بالبناء الحزبي وهو الشخص الحزبى وأنواع العضوية ومسميات العضوية والقوانين الحاكمة لخط عمل الحزب ومستويات البناء الحزبي وأنواع الأمانة الحزبية وأنواع المؤتمرات الحزبية.





أما الشق الخاص بالعمل الحزبي أهم محاوره مفهوم الحزب والخط الحزبي وهدف الانضمام للحزب وأنواع العمل الحزبي ومهارات الاتصال وأنواع البرامج الحزبية وأسبابها والتنسيق بين الأمانات والقيادات.



