أخبار الحوادث.. مذبحة جديدة في الطالبية.. حشيش بالتفاح في حاوية شحن بميناء شرق بورسعيد

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
رفض يشتري كباية شاي.. قهوجي وعاطل يمزقان بائع فول بالجيزة
أنهي قهوجي حياة بائع فول حيث سدد له طعنة بعد خلاف بينهما لرغبة المتهم في إجبار المجني عليه علي شراء مشروبات من المقهى التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 2700 فرش حشيش عبر ميناء شرق بورسعيد داخل حاوية تفاح سوري.. تفاصيل
نجح موظفو الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأمن العام: تحرير رجل مختطف من المنوفية بعد وضعه فى مزرعة بالتل الكبير
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من تحرير شخص عقب اختطافه من قبل مجموعة من الاشخاص واحتجازه بمزرعة بالتل الكبير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع
أتاح قطاع الاحوال المدنية خدمة جديدة وهى السجل المدنى الذكى قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة الـ٦٨، والتى يقوم من خلالها المواطن باستخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له
تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتهم لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ربة منزل تقتحم النيران لإنقاذ طفلتها من حريق شقتها بالقناطر
اقتحمت ربة منزل شقتها بقرية شلقان بمدينة القناطر الخيرية وتمكنت من إنقاذ طفلها 5 سنوات بعد نشوب حريق بشقتهما أثناء وجودها خارج المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار بئر صرف صحي بسوهاج
يكثف رجال الحماية المدنية بسوهاج، من جهودهم لاستخراج جثتي شخصين لقيا مصرعهما من داخل بئر للصرف الصحي بقرية الرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وتم استخراج شخص مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عاد في غير موعده.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل شقته في المعصرة.. تفاصيل
تقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجته باقامة علاقة غير شرعية مع أخر بعد ان ضبطهما داخل غرفة نومه فى أوضاع مخلة، وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد الحكم بالسجن على المطرب شادى الأمير.. تعرف على محطات القضية من البداية
أيد رئيس محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الحكم ضد المطرب الشعبي شادي الأمير بسجنه سنتين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته " سها السيد"، بعد واقعة ترك طفليهما " مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور"، على السلم والمعروفة اعلاميا بواقعة " طفلي السلم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة الثلاثاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رواد التواصل الاجتماعي يردون على أكاذيب جمال عيد: نعيش في أمان بسبب رجال الشرطة
يحاول جمال عيد كعادته إثارة الفوضى وبث الشائعات ، بعدما اكتشف الشعب المصرى أهداف الجماعة الارهابية والعناصر التى تساعدها من المنافقين والكذابين، يظل جمال عيد مستمرا فى خطته والتى تهدف لبث الشائعات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بدد منقولات الزوجية.. جنح طنطا تؤيد سجن شادي الأمير والد طفلي السلم لمدة عامين
أيد رئيس محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الحكم ضد المطرب الشعبي شادي الأمير بسجنه سنتين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته " سها السيد"، بعد واقعة ترك طفليهما " مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور"، على السلم والمعروفة اعلاميا بواقعة " طفلي السلم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس ببورسعيد
لقيت فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد مصرعها فور اصطدامها بالارض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رجب سليم : "الدستورية " تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩ ، نص علي "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية و التجارية ولا يترتب علي انتهاء المرافعة وقف التنفيذ" .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
رفض يشتري كباية شاي.. قهوجي وعاطل يمزقان بائع فول بالجيزة
أنهي قهوجي حياة بائع فول حيث سدد له طعنة بعد خلاف بينهما لرغبة المتهم في إجبار المجني عليه علي شراء مشروبات من المقهى التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 2700 فرش حشيش عبر ميناء شرق بورسعيد داخل حاوية تفاح سوري.. تفاصيل
نجح موظفو الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأمن العام: تحرير رجل مختطف من المنوفية بعد وضعه فى مزرعة بالتل الكبير
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من تحرير شخص عقب اختطافه من قبل مجموعة من الاشخاص واحتجازه بمزرعة بالتل الكبير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع
أتاح قطاع الاحوال المدنية خدمة جديدة وهى السجل المدنى الذكى قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة الـ٦٨، والتى يقوم من خلالها المواطن باستخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له
تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتهم لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ربة منزل تقتحم النيران لإنقاذ طفلتها من حريق شقتها بالقناطر
اقتحمت ربة منزل شقتها بقرية شلقان بمدينة القناطر الخيرية وتمكنت من إنقاذ طفلها 5 سنوات بعد نشوب حريق بشقتهما أثناء وجودها خارج المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار بئر صرف صحي بسوهاج
يكثف رجال الحماية المدنية بسوهاج، من جهودهم لاستخراج جثتي شخصين لقيا مصرعهما من داخل بئر للصرف الصحي بقرية الرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وتم استخراج شخص مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عاد في غير موعده.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل شقته في المعصرة.. تفاصيل
تقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجته باقامة علاقة غير شرعية مع أخر بعد ان ضبطهما داخل غرفة نومه فى أوضاع مخلة، وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد الحكم بالسجن على المطرب شادى الأمير.. تعرف على محطات القضية من البداية
أيد رئيس محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الحكم ضد المطرب الشعبي شادي الأمير بسجنه سنتين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته " سها السيد"، بعد واقعة ترك طفليهما " مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور"، على السلم والمعروفة اعلاميا بواقعة " طفلي السلم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة الثلاثاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رواد التواصل الاجتماعي يردون على أكاذيب جمال عيد: نعيش في أمان بسبب رجال الشرطة
يحاول جمال عيد كعادته إثارة الفوضى وبث الشائعات ، بعدما اكتشف الشعب المصرى أهداف الجماعة الارهابية والعناصر التى تساعدها من المنافقين والكذابين، يظل جمال عيد مستمرا فى خطته والتى تهدف لبث الشائعات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بدد منقولات الزوجية.. جنح طنطا تؤيد سجن شادي الأمير والد طفلي السلم لمدة عامين
أيد رئيس محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الحكم ضد المطرب الشعبي شادي الأمير بسجنه سنتين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته " سها السيد"، بعد واقعة ترك طفليهما " مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور"، على السلم والمعروفة اعلاميا بواقعة " طفلي السلم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس ببورسعيد
لقيت فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد مصرعها فور اصطدامها بالارض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رجب سليم : "الدستورية " تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩ ، نص علي "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية و التجارية ولا يترتب علي انتهاء المرافعة وقف التنفيذ" .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.