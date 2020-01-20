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برلمان

بدوي: أردوغان أصيب بحالة من الهذيان والابتعاد عن الواقع

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:00 ص
اردوغان
اردوغان
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عبد الرحمن سرحان
سخر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من التصريحات السافرة والخائبة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال فيها إن إرساله قواته إلى ليبيا الغرض منه ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا من ناحية، وعدم تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليها وتأمين أوروبا من ناحية أخرى.

وتابع النائب، أن اردوغان يكذب كما يتنفس، وهى حيلة ساذجة ومبرر أكثر سذاجة للدفع بقواته لاحتلال ليبيا ونهب خيراتها ومواردها، مشيرا في بيان له أمس إلى أن أردوغان أصيب بحالة من الهذيان والابتعاد عن الواقع والعيش في الأوهام ليبرر غزوته الخبيثة لليبيا.

وأضاف أن ارسال أردوغان قواته إلى ليبيا هو أسوأ قرارته على الاطلاق وسيكلفه كثيرا جدا ليس فقط من شعبيته، لأنها تدنت ولم تعد موجودة وسط الأتراك ولكن من سمعة تركيا ذاتها وسمعة الجيش التركي الذي دفع به ليغرسه في الوحل.

وشدد النائب على أن هزيمة قوات أردوغان والمرتزقة في ليبيا مسألة وقت ليس اكثر، لأنها ليست أرضه علاوة على اصطفاف وتكاتف الشعب الليبي والجيش الليبي على التصدي لهمجيته وعدوانه.
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