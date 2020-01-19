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محافظات

أقباط كفر الشيخ يؤدون صلاة قداس عيد الغطاس

الأحد 19/يناير/2020 - 11:54 م
أقباط كفر الشيخ يؤدون
أقباط كفر الشيخ يؤدون صلاة قداس عيد الغطاس
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محمود زيدان
أدى الأقباط بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس اليوم الأحد، بجميع كنائس المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرص الأقباط على شراء القلقاس والقصب، الذي يعد من الأطعمة والمأكولات والطقوس المشهورة و المحببة لديهم تناولها في عيد الغطاس.

وترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، قداس عيد الغطاس، بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، والتي تعد أكبر كنائس المحافظة.

ومن جانبه، تابع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تأمين الاحتفالات بجميع كنائس المحافظة، مشددًا على القوات باليقظة الأمنية التامة، ومنع وقوف السيارات بالقرب من الحرم الآمن لكل كنيسة.
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