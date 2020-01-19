أقباط كفر الشيخ يؤدون صلاة قداس عيد الغطاس

أدى الأقباط بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس اليوم الأحد، بجميع كنائس المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.





وحرص الأقباط على شراء القلقاس والقصب، الذي يعد من الأطعمة والمأكولات والطقوس المشهورة و المحببة لديهم تناولها في عيد الغطاس.





وترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، قداس عيد الغطاس، بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، والتي تعد أكبر كنائس المحافظة.



