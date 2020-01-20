ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5055) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية : (1887) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (189) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (7) دراجات نارية مخالفة، و (7) مخالفات "موقف عشوائى"، و (25) مخالفة شروط الترخيص، و (21) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.