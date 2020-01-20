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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:01 ص
تحرير مخالفات مرورية
تحرير مخالفات مرورية
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أحمد مهدى
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5055) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية : (1887) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (189) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (7) دراجات نارية مخالفة، و (7) مخالفات "موقف عشوائى"، و (25) مخالفة شروط الترخيص، و (21) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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