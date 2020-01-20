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حوادث

نظر إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم أولي جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين بينهم محامي في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي شمال المنيا عقب فض اعتصام رابعة وجميعهم محكوم عليه بالمؤبد.

ترجع أحداث القضية عندما تمكنت وحدة مباحث مطاي شمال المنيا من إلقاء القبض على محام يدعي خ . م. ع مقيم بقرية الكفور هارب من عقوبة الحبس المؤبد غيابيًا في قضية إقتحام مركز شرطة مطاي

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمجمع المحاكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود قد أصدرت حكما قضائيا بتاريخ 9 أغسطس لسنة 2017 بإعدام 12 متهما والمؤبد لـ157 وبراءة 227 من المتورطين في أحداث العنف التي وقعت في مركز مطاي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار في منتصف شهر أغسطس عام 2013.
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