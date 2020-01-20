ضبط 204 قطعة سلاح ناري و235 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 204 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 176 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(14) بندقية آلية، و (35) بندقية خرطوش، و (15) طبنجة ، و (140) فرد محلى، و (674) طلقة مختلفة الأعيرة، و (15) خزينة متنوعة ، و (243) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84000) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية، و (24777) حكم حبس جزئى، و (4931) حكم حبس مستأنف، و (42868) حكم غرامة، و (11049) حكم مخالفة .





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) متهمين ، كونوا (2) تشكيلًا عصابيًا ، إرتكبوا (8) حوادث متنوعة .





وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (235) قضية مخدرات بحوزة (253) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 68,610 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 24,652 كيلو جرام).، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 6,533 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 823 جرام)، و كمية من مخدرالبودرة وزنت ( 610 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,495 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 75 جرام)، و عدد (39850) قرص مخدر ، و عدد (1809) قرص منشط .





وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (37) متهم.





وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (24) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.





وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (341) دراجة نارية مخالفة.





وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 8 دراجات نارية – سيارة ).





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28586) مخالفة مرورية.





وفى مجال فحص السائقين تم فحص (128) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.



