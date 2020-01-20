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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:02 ص
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، و المحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (1011) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:
تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (24,620 طن منتجات سلع غذائية "خلطة توابل لحوم ودواجن – دقيق فاخر – أرز مطحون") معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات للصناعات الغذائية خلافًا للحقيقة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (24000 قطعة "حلوى جافة") من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها معبأة داخل عبوات ، كما تم ضبط (365 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر حر – جيلاتين - كامينا") معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع لطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق ، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

فيما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (1,034 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية ، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,527 طن من السلع الغذائية "صلصة الطماطم – خل الطعام - النشا") المعبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,520 طن سلع غذائية "مقرمشات – حلوى المولد") معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

فيما تم ضبط مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (44062 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية) مهربة جمركيًا ، وكذا (1,344 طن منظفات صناعية "صابون سائل") معبأة داخل جراكن بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق ، غير خاضعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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