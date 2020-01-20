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حوادث

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:01 ص
الاجهزة الامنية -
الاجهزة الامنية - ارشيفية
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اسلام مقلد - رامى المهدى
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالي:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (7) قضايا تهريب (مكملات غذائية – مستحضرات تجميل - قطع غيار سيارات – معدات طبية – ملابس أجنبية الصنع) حيث بلغت إجمالى القيمة والتعويض أكثر من 200 ألف جنيه.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (28) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى، عثور على غزل ، إنتهاء فترة التصريح ، سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1117) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (3) قضايا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (282) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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