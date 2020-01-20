حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20/1/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.



الحمل:

من21/3 إلى 20/4



عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.



الثور:

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك مشاعر إيجابية وتعدك بأوقات سعادة تجمعك بمن حولك.



الجوزاء:

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.\



السرطان:

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.



الأسد:

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية واجتماعية أو أعمال خيرية.



العذراء:

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.\



الميزان:

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.



العقرب:

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك طاقة عاطفية رائعة.



القوس:

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يمدك بالثقة في النفس ويساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.

مهنيا وماليا: القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.



الجدي:

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.



الدلو:

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

مهنيا: تنجح اليوم إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.



الحوت:

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.