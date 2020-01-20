حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20/1/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.
وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
الحمل:
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.
الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك مشاعر إيجابية وتعدك بأوقات سعادة تجمعك بمن حولك.
الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.
ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.\
السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.
الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية واجتماعية أو أعمال خيرية.
العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.\
الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.
عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.
العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك طاقة عاطفية رائعة.
القوس:
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يمدك بالثقة في النفس ويساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.
مهنيا وماليا: القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.
الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.
عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.
الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.
مهنيا: تنجح اليوم إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.
الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.
وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
الحمل:
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.
الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك مشاعر إيجابية وتعدك بأوقات سعادة تجمعك بمن حولك.
الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.
ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.\
السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.
الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية واجتماعية أو أعمال خيرية.
العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.\
الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.
عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.
العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك طاقة عاطفية رائعة.
القوس:
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يمدك بالثقة في النفس ويساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.
مهنيا وماليا: القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.
الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.
عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.
الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.
مهنيا: تنجح اليوم إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.
الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.