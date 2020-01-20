AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20/1/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:14 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 20- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

الحمل:
من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك مشاعر إيجابية وتعدك بأوقات سعادة تجمعك بمن حولك.

الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.
ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.\

السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.

الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية واجتماعية أو أعمال خيرية.

العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.\

الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.
عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك طاقة عاطفية رائعة.

القوس:
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يمدك بالثقة في النفس ويساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.
مهنيا وماليا: القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.

الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.
عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.
مهنيا: تنجح اليوم إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.

الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 18 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 4 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل أكرم حسني بعد عودته من السعودية

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

أتمنى له التوفيق خارج النادي.. فايلر يحسم مصير صالح جمعة مع الأهلى

وفاة الداعية طه الحاج علي عن عمر 99 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات