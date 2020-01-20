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حوادث

حملات أمنية انضباطية مستمرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:10 ص
الاجهزة الامنية -
الاجهزة الامنية - ارشيفية
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عمرو خليفة - محمد زهير
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط ( 41 قطعة سلاح نارى، قضية اتجار بالمواد المخدرة ، 90 قضية تموينية ، 1016 مخالفة مرورية، تنفيذ 3223 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن أسيوط.

كما تم ضبط ( 6 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، 4 قطع سلاح أبيض ، 86 قضية تموينية ، 1135 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4136 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

فيما تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، 111 قضية تموينية، 1225 مخالفة مرورية،990 تنفيذ حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .

و تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، 2 قطعة سلاح أبيض ، 10 قضايا فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية ، 34 قضية تموينية ، 816 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1001 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

كما تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، 14 قضية تموينية، 313 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2193 حكما قضائيا متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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