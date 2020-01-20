سرحان يشكر شيخ الأزهر على ثقته وتكليفه بمنصب أمين عام هيئة كبار العلماء

أعرب الدكتور عبدالله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للثقة التي أولاها له في تولي أمانة الهيئة.



وأكد «سرحان» في بيان له أمس الأحد، أنها تكليف وأمانة سيبذل قصارى جهده للعمل على الحفاظ عليها وتطوير منظومتها بالتعاون مع العلماء، والموظفين.



وأوضح أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التعاون هو أساس النجاح في كافة لجان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (الشرعية والعربية).



يشار إلى أن الدكتور عبدالله سرحان شغل عمادة كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وأسهم في وضع قاعدة بيانات للرسائل العلمية، وله العديد من الأبحاث العلمية التي تدرس في مصر والسعودية.



يذكر أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتعيين الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق أمينا عاما لهيئة كبار العلماء بالأزهر.