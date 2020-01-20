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رياضة

سيظهر من جديد.. سيف زاهر يكشف أسباب تغيير قانون الرياضة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:31 ص
الإعلامي سيف زاهر
الإعلامي سيف زاهر
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حسام الحارتي
أعلن الإعلامي سيف زاهر عن تغير قانون الرياضة المصرية في الفترة المقبلة لتصحيح بعض البنود التي تم وضعها وإضافة بنود جديدة.

وكشف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت "، عن أسباب تغيير قانون الرياضة الجديد ، مضيفا أنه تم وضع بنود كثيرة على مختلف قيادة الوزارات.

واسترشد سيف زاهر بتصريح وزير الرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز خلال إضافة بعض البنود ،مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم بعض القوانين في الفترة القادمة باختلاف القيادات التي تتولى مهام وزارة الرياضة المصرية.

وتابع سيف زاهر: "قانون الرياضة المصرية سيظهر للنور من جديد خلال الفترة المقبلة".

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