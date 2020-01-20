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أخبار العالم

شاهد.. المصريون ببريطانيا يستقبلون الرئيس بالأعلام والأغاني الوطنية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:18 ص
الجالية المصرية في
الجالية المصرية في لندن يستقبلون الرئيس السيسي
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سعيد العربي

نظمت الجالية المصرية في بريطانيا وقفة أمام مقر اقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترحيب به خلال زيارته إلى العاصمة لندن، ورفع المصريون الأعلام وتراقصوا على أنغام الأغاني الوطنية تأكيدا لحبهم للوطن الأم وحفاوة بالرئيس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي غدا الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين..

وتغطي القمة عددا من القضايا المهمة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينىفي العام الماضي.

من ناحية أخرى، تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك.

كما أعلنت بريطانيا في أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لإفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.
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