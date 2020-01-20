وفاة الداعية طه الحاج علي عن عمر 99 عاما

توفى إلى رحمة الله تعالى الداعية الأزهري الشيخ طه حسن الحاج علي؛ مساء اليوم الأحد؛ بقرية ميت موسى مركز شبين الكوم بالمنوفية؛ عن عمر يناهز ٩٩ عاما، وأعلنت عائلته تشييع جنازته ظهر غد الاثنين بمسقط رأسه، على أن تتلقى العزاء بالحى الخامس قطعة ٦٥٥ شارع الخزان بمدينة السادس من أكتوبر مساء الخميس المقبل.



ولد الشيخ طه الحاج علي؛ فى أغسطس ١٩٢٢ وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام ١٩٥٣ ؛ وعمل بالتدريس والدعوة؛ وله باع كبير فى الخدمات المجتمعية والتنموية بقرى المنوفية؛ وهو أحد علماء الدعوة المعروفين بالمحافظة.



الفقيد والد رجال الأعمال المعروفين حازم وحاتم وباسم الحاج علي؛ وعم الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.