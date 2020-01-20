بعد توقف 14 عامًا.. إدراج الوحدة الصحية بحاجر دنفيق ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة 5 ملايين جنيه

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الطلب المقدم من النائب حمدى سعد عمر سليمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة نقادة بمحافظة قنا، بشأن إدراج أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية حاجر دنفيق ضمن خطة 2019 / 2020.



وكان النائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قد تقدم بطلب لوزيرة الصحة أوضح خلاله أنه تم نقل الخدمة الطبية من الوحدة الصحية بحاجر دنفيق بمركز نقادة فى عام 2006 إلى منزل مقام بالطوب اللبن بعد صدور قرار إزالة لمبنى الوحدة لعدم صلاحيته.



وأكد سعد، بأن المكان المؤقت للوحدة لا يليق بعلاج المرضى ورغم مرور 14 عامًا على إخلاء المبنى إلا أن الوزارة لم تبدأ فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد.



وطالب سعد، بسرعة إدراج المبنى فى الخطة العاجلة، لافتًا إلى أن الوزيرة وافقت على طلب النائب حمدى سعد وتم اسناد أعمال التنفيذ لهيئة الأبنية التعليمية، وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد المبنى.



