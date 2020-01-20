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رياضة

الاتحاد يفاوض الميداني ومحمد إبراهيم

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:45 ص
المدافع السوري عمر
المدافع السوري عمر الميدانى
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حسام الحارتي
اقترب مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى من التعاقد مع المدافع السوري عمر الميدانى البالغ من العمر من 25 عاما.
ويلعب الميداني حاليا لنادي الكويت الكويتي وشارك مع بيراميدز فى الموسم الماضي.

ودخلت إدارة السكندرى فى مفاوضات مع نادى مصر المقاصة من أجل ضم محمد إبراهيم لاعب الفريق الحالى والزمالك السابق فى انتقالات يناير الحالية إلا أن تلك المفاوضات لم تصل إلى نتائج حتى الآن. 

وكانت إدارة النادى السكندرى ضمت الليبى انيس سالتو لاعب أهلى طرابلس فى انتقالات يناير الحالية ويتبقى للاتحاد السكندرى مكانين آخرين.
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