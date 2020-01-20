الاتحاد يفاوض الميداني ومحمد إبراهيم

اقترب مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى من التعاقد مع المدافع السوري عمر الميدانى البالغ من العمر من 25 عاما.

ويلعب الميداني حاليا لنادي الكويت الكويتي وشارك مع بيراميدز فى الموسم الماضي.





ودخلت إدارة السكندرى فى مفاوضات مع نادى مصر المقاصة من أجل ضم محمد إبراهيم لاعب الفريق الحالى والزمالك السابق فى انتقالات يناير الحالية إلا أن تلك المفاوضات لم تصل إلى نتائج حتى الآن.



