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رياضة

عامر عامر يكشف حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:36 ص
عامر عامر حارس مرمى
عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ، أنه على أتم الاستعداد للانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" قائلا: "شرف ليا اللعب للأهلي والزمالك".

وأضاف عامر عامر خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أنه إذا تلقى أحد العروض من الفريقين سيوافق على الرحيل إليهما في أقرب وقت.

وأكد عامر عامر أنه لم يتلقي أي عروض من مسؤولي نادي الزمالك من أجل الانضمام إليه معلقا :" الزمالك لم يتواصل معي للحصول على خدماتي".

وتابع عامر عامر :" أسرتي تنتمي إلى النادي الأهلي "، مشيرا الى انتماء معظم لاعبي الأهلي إلى نادي الزمالك والعكس صحيح معلقا: "في تلك الحالتين هكون منتمي لنادي المتواجد بها".





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