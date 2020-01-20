جوجل يحتفل بـ أول محامية في مصر.. ماذا تعرف عن مفيدة عبدالرحمن

وضع محرك البحث الشهير جوجل صورة المحامية المصرية مفيدة عبدالرحمن على صفحة البحث احتفالا بالذكرى 106 لميلادها.





وتعد مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر، ومن أولى خريجات جامعة فؤاد الأول.





كما تعد أول من تخرج منهن في كلية الحقوق هذا إلى جانب كونها ناشطة وعضوه في عدة منظمات ونائبة في البرلمان لأكثر من 17 عامًا، وفي الوقت نفسه كانت زوجة وأما لـ9 أبناء.





القضية الأولى التي ترافعت فيها «عبدالرحمن» كانت قضية قتل خطأ، عندما نجحت في إقناع رئيسها في العمل بقدرتها على تولى القضية، فأعطاها الفرصة.





ونجحت عبد الرحمن في كسب القضية، وذاع صيتها كمحامية بارعة فأسست مكتب محاماة خاص بعد عدة أعوام.



