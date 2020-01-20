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منوعات

تعرف على حرفة الفسيفساء.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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القسم الميداني - عدسه : ايهاب اشرف
بدأت العمل من الصغر حتى أصبحت من أكبر مصنعى الزجاج المعشق في مصر.. تعرف على ماجده حنفي.

يعتبر فن الفسيفساء من الفنون التي تحتاج الى دقة ومهارة في صنعها وخطواته كثيرة لذلك قليل من يتميز فيه.. ماجدة حنفي الملقبة برائدة الزجاج المعشق في مصر ابتدت مشوارها منذ الثامنة من عمرها وعملت في عدة مجالات إلى أن اتجهت لصناعة الزجاج المعشق بأشكاله المختلفة.

في البداية ذكرت ماجدة حنفى أنها بدأت في صناعة الزجاج المعشق منذ ٢٠ سنة بدأتها بالرسم على الزجاج ثم انتقلت بالاحتراف في صناعة الزجاج المعشق.

وأضافت أن كل منتجاتها التي تم تصديرها لأماكن مختلفة تم صنعها من البداية للنهاية في المنزل على طاولة خصصتها للصنع، ومن أشكال منتجاتها الفوانيس والأباجورات والرسم على الزجاج.

وتابعت أنها تأمل بعمل مصنع مخصص لصناعة منتجاتها مجهز بأدوات وفريق عمل على مستوى عالٍ.
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