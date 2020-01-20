بعد تحذيرات الملكة.. أصدقاء هاري وميجان يكشفون أسرار جديدة

لحق بقرار الأمير هاري وزوجته ميجان الكثير من العواقب، فقد أصدرت جدته الملكة إليزابيث بيان مؤخرًا تحرمه من الالقاب الملكية هو وزوجته وتحذره من استغلال الحياة الملكية والتحدث عنها في البرامج التليفزيون وجعلها مادة تجارية.



منذ أن أعلن الأمير هاري عن قراره في الاستقلال عن الحياة الملكية وتهاتفت عليه المنصات الإعلامية المختلفة كـ "نتفليكس" و"آبل تي في" لعمل برامج للتحدث عن الحياة الملكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فقد أوضح أصدقاء هاري وميجان أن الثنائي ليس لديهم خطط بشأن القيام بمقابلات تليفزيونية، بل يرغب الزوجان في استخدام العام المقبل لإثبات للملكة أنهما يمكنهما القيام بدورهما الجديد خارج عمل العائلة المالكة.



وأشارت التقارير إلى أن دوق ودوقة ساسكس تفكر في إجراء مقابلة مع إحدى المذيعين الأمريكيين الرئيسيين ، مع أسماء بارزة مثل أوبرا أو جايل كينج، ولكن صديق مقرب من الزوجين أكد على أنهم لن يقوموا بأي من هذه الحوارات المزعمة.