لو غضبان .. 5 طرق سهلة وبسيطة لتفريغ طاقة الغضب في دقائق

بسبب ضغوط الحياة والعمل والتعامل مع تفاصيل عديدة، يتعرض البعض للوصول إلى درجة كبيرة من الغضب، مما يتطلب محاولة في الهدوء او طرق لتفريغ طاقة الغضب تلك، لحسن الحظ لا يعتبر الأمر صعبا بعد الطرق التي ذكرها موقع " health line " للتخلص من الغضب.



-حاول أن تستنشق التنفس البطيء الذي تستنشقه من بطنك بدلًا من صدرك، هذا يتيح لجسمك تهدئة نفسه على الفور والتخلص من الغضب.



-تكرار عبارة تهدئة يمكن أن يجعل من السهل التعبير عن المشاعر الصعبة ، بما في ذلك الغضب والإحباط.



-التنفيس عن إحباطك او مشاعر الغضب لصديق أو فرد من العائلة موثوق به بعد يوم سيء للغاية، بالإضافة إلى أن السماح لنفسك بمساحة للتعبير عن غضبك بالكلام بإستمرار.



-العثور على الفكاهة في لحظة ساخنة يمكن أن تساعدك على الحفاظ على منظور متوازن، هذا لا يعني أنه ينبغي عليك ببساطة أن تضحك على مشاكلك ، لكن النظر إليها بطريقة أكثر استنارة يمكن أن يساعدك في التخلص من الغضب .



-حاول إعادة التركيز على الأشياء التي سارت على ما يرام، لتصرف تفكيرك عن ما أثار غضبك.

