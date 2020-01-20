أخبار التوك شو.. أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
جهزوا الفشار عشان تتسلوا.. محمد الباز يعلق على تسريب محمد علي الجديد.. شاهد
علق الإعلامي محمد الباز بسخرية من البيان الذي أصدرته قناة الشرق الإخوانية تستنكر فيه تسريب المقاول الهارب محمد علي محادثة عبر تطبيق الواتساب والذي كان بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة والذي فضح فيه قنوات الإخوان والعاملين بها.
أحمد موسى: يوم ٢٥ يناير هنحتفل برجال الداخلية فقط.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مصر ستحتفل يوم السبت المقبل بعيد الشرطة، موضحا:"معندناش فى 25 يناير غير الإحتفال برجال الداخلية ومفيش حاجة تانية".
«حرية شخصية».. مستشار أردوغان يبيح الخمر والدعارة ..فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط، مقطع فيديو لمستشار الرئيس التركي أردوغان يعترف على الهواء في إحدى القنوات الإخوانية مع الهارب محمد ناصر وهو يبيح الخمر والبغاء والدعارة ويعتبرها حرية شخصية.
تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من قمة برلين التي أقيمت اليوم الأحد حول الأزمة الليبية.
شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كافة الزعماء المشاركين في قمة برلين حول ليبيا تجنبوا التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقد خلال قمة برلين بشأن ليبيا.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد،:"أردوغان كان ينظر إلى الرئيس السيسي بحقد وسواد، ونظراته بتكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر"، مردفا "نظرات أردوغان بتكشف هو موجوع أد إيه".
جهزوا الفشار عشان تتسلوا.. محمد الباز يعلق على تسريب محمد علي الجديد.. شاهد
علق الإعلامي محمد الباز بسخرية من البيان الذي أصدرته قناة الشرق الإخوانية تستنكر فيه تسريب المقاول الهارب محمد علي محادثة عبر تطبيق الواتساب والذي كان بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة والذي فضح فيه قنوات الإخوان والعاملين بها.
أحمد موسى: يوم ٢٥ يناير هنحتفل برجال الداخلية فقط.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مصر ستحتفل يوم السبت المقبل بعيد الشرطة، موضحا:"معندناش فى 25 يناير غير الإحتفال برجال الداخلية ومفيش حاجة تانية".
«حرية شخصية».. مستشار أردوغان يبيح الخمر والدعارة ..فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط، مقطع فيديو لمستشار الرئيس التركي أردوغان يعترف على الهواء في إحدى القنوات الإخوانية مع الهارب محمد ناصر وهو يبيح الخمر والبغاء والدعارة ويعتبرها حرية شخصية.
تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من قمة برلين التي أقيمت اليوم الأحد حول الأزمة الليبية.
شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كافة الزعماء المشاركين في قمة برلين حول ليبيا تجنبوا التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقد خلال قمة برلين بشأن ليبيا.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد،:"أردوغان كان ينظر إلى الرئيس السيسي بحقد وسواد، ونظراته بتكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر"، مردفا "نظرات أردوغان بتكشف هو موجوع أد إيه".