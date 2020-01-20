مستقبل وطن يناقش مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب ، أجتماعا مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالفيوم لمناقشة المعوقات التى تعترضهم والعمل علي علاجها وحلها .



كان وفدا من أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم برئاسة المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام للحزب بالفيوم و ضم بعض نواب الحزب بالبرلمان، وأمناء الاعلام والمتابعة والتواصل الاجتماعي بعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.



وبحضور المهندس عصام أبو القاسم أمين شئون الصناعة والتجارة، وعدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم.



تم الاستماع إلى شكوى عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ، والتي تمثلت في ارتفاع أسعار الغاز بالمنطقة الصناعية، خاصة في صناعة السيراميك مقارنة بالصناعات الأخرى.



وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم هذا بالإضافة الي معوقات اخري تواجة بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية منها توقف محطة المعالجة منذ اعوام مما ادي الي تراكم الديون علي المستثمرين بالمنطقة.



صرح المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام للحزب بأنه سيتم دراسة هذه المشاكل وعرضها علي متخذي القرار لوضع الحلول الفورية لها، مشيرا إلى أن برنامج الحزب بأمانة الفيوم يقوم على رصد المشاكل التي تواجه كافة القطاعات وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المسئولين كما اكد ان حزب مستقبل وطن يدعم للدولة المصرية، وأن دور الحزب هو مجتمعي في المقام الأول قبل أن يكون له دور سياسي.

