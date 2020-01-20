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فن

حورية فرغلى وسط الورود في أحدث ظهور لها.. صورة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:19 ص
حورية فرغلى
حورية فرغلى
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محمد بدران
نشرت الفنانة حورية فرغلى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها وسط الورود، في أحدث ظهور لها.

وظهر حورية فرغلى وهي ترتدى فستانا ابيض انيقا وهى تقطف الورود، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".

يذكر ان احدث اعمال الفنانة حورية فرغلي فيلم "طلق صناعي" الذي تم عرضه في عام 2018.

ويعرض حاليا للنجمة حورية فرغلى فيلم «استدعاء ولي عمرو» تدور أحداث العمل حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.

«استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفى، صبرى فواز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، ندي بهجت وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.


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حورية فرغلى وسط الورود في أحدث ظهور لها.. صورة
حورية فرغلى وسط الورود في أحدث ظهور لها.. صورة
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