AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:33 ص
رئيس مياه الغربية:
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
Advertisements
احمد علي
اكد المهندس عادل عطية رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه باشر أعمال الصيانة لكسر خط صرف صحي عمومي باول طريق شارع بطرس بوسط مدينة طنطا.
وأشار رئيس شركه المياه إلى أنه تم التنسيق مع رئيس حى ثانى وحى اول طنطا وروءساء القطاعات بالشركة على رأس فريق العمل وتم ضخ مياه الشرب لكافه المناطق السكنية.

كما أوضح أنه تم اصلاح خط مياه الصرف الصحي والتي قطرها 500مم اثناء اعمال الرصف بشارع كورنيش طنطا بجوار جامع السلام حتى الان بسواعد رجال فرع الشركة بطنطا.

وكانت مدينة طنطا شهدت مساء أمس انقطاع مياه الشرب عن مناطق سكنيه بشكل مفاجىء اثر كسر خطوط المياه العموميه وهو ما دفع المواطنين الي التقدم بشكاوي رسميه الي غرفة عمليات ديوان المحافظة وديوان مجلس مركز ومدينة طنطا وشركه مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح حسين عليوه أحد سكان شارع بطرس أن مياه الشرب انقطعت عن وحدات سكنية المئات من الأسر وعائلات قلب مدينة طنطا لافتا بقوله "قطع المياه عنها منذ أكثر من ٦ ساعات، وتم الاتصال بالشركة عدة مرات ولكن دون فائدة".

ووناشد أهالي شارع بطرس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، سرعة التدخل لعودة المياه إلى مدينة طنطا بالكامل مع محاسبة المقصرين.

وجديى بالذكر أن حاله من السخط والغضب الشديدين سيطرت علي الآلاف من أهالي والاسر الباطنه بذات المنطقه بسبب موجه العطش وتأخر اعمال الصيانه للخط المياه المتهالك.
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعمق 4 أمتار..محافظ أسيوط يتفقد هبوطا أرضيا مفاجئا بمنطقة المعلمين ويتابع أعمال الإصلاح

قطع المياه..غرق منطقة أبو زعبل في الخانكة بسبب كسر خط مياه ..صور

بسبب أعمال الصيانة.. انقطاع المياه عن مدينة الخانكة وأبوزعبل والقرى المجاورة

انفجار خط المياه الرئيسى بشبرا الخيمة.. والدفع بعربات وفرق الصيانة

بعد غرق الشوارع.. إصلاح انفجار خط مياه شبرا الخيمة.. صور

السيطرة على كسر ماسورة مياه بوسط مدينة الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد

بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

وفاة الداعية طه الحاج علي عن عمر 99 عاما

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان لبرلين: "رايح" ينفذ عملية إرهابية في ليبيا

بسبب الشيشة.. مشاجرة داخل مقهى ببرلين بين حرس السراج والزبائن

AdvertisementS

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل