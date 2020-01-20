رئيس مياه الغربية: عودة المياه عقب إصلاح كسر ماسورة بطنطا

اكد المهندس عادل عطية رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه باشر أعمال الصيانة لكسر خط صرف صحي عمومي باول طريق شارع بطرس بوسط مدينة طنطا.

وأشار رئيس شركه المياه إلى أنه تم التنسيق مع رئيس حى ثانى وحى اول طنطا وروءساء القطاعات بالشركة على رأس فريق العمل وتم ضخ مياه الشرب لكافه المناطق السكنية.





كما أوضح أنه تم اصلاح خط مياه الصرف الصحي والتي قطرها 500مم اثناء اعمال الرصف بشارع كورنيش طنطا بجوار جامع السلام حتى الان بسواعد رجال فرع الشركة بطنطا.





وكانت مدينة طنطا شهدت مساء أمس انقطاع مياه الشرب عن مناطق سكنيه بشكل مفاجىء اثر كسر خطوط المياه العموميه وهو ما دفع المواطنين الي التقدم بشكاوي رسميه الي غرفة عمليات ديوان المحافظة وديوان مجلس مركز ومدينة طنطا وشركه مياه الشرب والصرف الصحى.





وأوضح حسين عليوه أحد سكان شارع بطرس أن مياه الشرب انقطعت عن وحدات سكنية المئات من الأسر وعائلات قلب مدينة طنطا لافتا بقوله "قطع المياه عنها منذ أكثر من ٦ ساعات، وتم الاتصال بالشركة عدة مرات ولكن دون فائدة".





ووناشد أهالي شارع بطرس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، سرعة التدخل لعودة المياه إلى مدينة طنطا بالكامل مع محاسبة المقصرين.



