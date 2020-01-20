لطيفة تطرح برومو أغنيتها الجديدة في الأحلام

تستعد الفنانة لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان "في الأحلام"، خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها القادم "أقوى واحدة".



وطرحت لطيفة، البرومو الخاص بالأغنية، ويقول المقطع الأول منها :"بتبص لدي و لدي و شات قبل ما بتنام .. وكمان تليفونك ليه واخده معاك في الحمام".



بينما تتعاون الفنانة لطيفة، مع المخرج عادل جمال، في تصوير وإخراج عدة أغاني بألبومها القادم، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.



يذكر أن آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.