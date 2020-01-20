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مرأة

تعرف عليها .. كل ما تود معرفته عن مراحل الحزن السبعة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:42 ص
تعرف عليها .. كل
تعرف عليها .. كل ما تود معرفته عن مراحل الحزن السبعة
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رضوى حسام
اثناء الحزن ، قد تشعر أنك ضعيف وعاجز خاصة في لحظات الانفعال الشديدة، ومن المألوف البحث عن طرق لاستعادة السيطرة أو الرغبة في الشعور بأنك تستطيع التأثير على الوضع، ولتتمكن من فعل هذا يجب التعرف على مراحل ما تمر به بشكل دقيق لتقوم بمعالجته بطريقة صحيحة.

كشف موقع " health line " عن مراحل الحزن، وتشمل:

•صدمة وإنكار: تعتبر مرحلة الصدمة من أكثرهم صعوبة، وتحتوي على عديد من مشاعر الحزن.

•الألم والشعور بالذنب : قد تشعر أنك لا تطاق وأنك تجعل حياة الآخرين أكثر صعوبة بسبب مشاعرك واحتياجاتك.

•الغضب والمساومة : وهنا تبدأ في الرغبة بالتخلي عن اشياء للحصول على ما تريد.

•كآبة : قد تكون هذه فترة من العزلة والشعور بالوحدة التي تقوم خلالها بمعالجة الخسارة والتأمل فيها.

•التحسن التصاعدي : في هذه المرحلة ، تلاشت مراحل الحزن مثل الغضب والألم ، وأنت في حالة أكثر هدوءًا واسترخاء.

•إعادة الإعمار والعمل من خلال: يمكنك البدء في إعادة أجزاء من حياتك معًا والمضي قدمًا.

•القبول والأمل: هذا قبول تدريجي للغاية للطريقة الجديدة للحياة والشعور بالاحتمال في المستقبل.
تعرف عليها .. كل ما تود معرفته عن مراحل الحزن السبعة
تعرف عليها .. كل ما تود معرفته عن مراحل الحزن السبعة
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