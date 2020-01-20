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منوعات

بـ شعر أحمر.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:09 ص
ندى الكامل زوجة الفنان
ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى
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محمد بدران
نشرت ندى الكامل زوجة النجم أحمد الفيشاوى صورة لها من خلال حسابها على فيس بوك.

وظهرت ندى الكامل بإطلالة جذابة حيث ارتدت تي شيرت نص كم باللون الاسود، وتركت شعرها الاحمر منسدلًا بطريقة جذابة.

وحازت صورة ندى الكامل على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت بعض التعليقات عليها: "ياروحى - احلى واحدة فى الدنيا".

ويُعرض حاليا للفنان احمد الفيشاوى فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

ويشارك حاليا الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي في تصوير مشاهدهما بفيلم "عقدة الخواجة"، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.
بـ شعر أحمر.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة
بـ شعر أحمر.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة
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