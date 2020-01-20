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رياضة

توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الشباب وهشام طلعت مصطفى لرعاية لاعبين بـ أولمبياد 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
هشام طلعت مصطفى -
هشام طلعت مصطفى - وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، الإثنين، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، وذلك من أجل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، بموجبها يتم تقديم الرعاية لعدد من الأبطال الرياضيين من أجل المنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 المنتظرة. 

ويعقد مؤتمر صحفي على هامش التوقيع على المذكرة بحضور كبار المسئولين من الجانبين واللاعبين محل الرعاية التي ستقدمها مجموعة طلعت مصطفى، وذلك بمشاركة مختلف وسائل الإعلام التي تم توجيه الدعوة لها لحضور فعاليات توقيع المذكرة. 

ويهدف توقيع هذه المذكرة إلى تحديد أوجه الرعاية المتكاملة التي سيحظى بها عدد من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير الأدوات والأجهزة والتأهيل الأمثل للاعبين وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مجموعة طلعت مصطفى لخدمة المجتمع .
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