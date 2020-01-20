بعد تقلبات الجو .. تعرف على أعراض النزلة الشعبية

يصاحب فصل الشتاء موجة من تقلبات الجو التي تؤدي لللإصابة بالعديد من الأمراض، مثل نزلات البرد والأنلفوانزا، بالإضافة لإنتشار الفيروسات التي قد تؤدي للإصابة بالنزلة الشعبية، أشار موقع "web md" ان النزلة الشعبية تحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية للشعب الهوائية وتتسبب في حدوث التهاب بها، اما عن ابرز أعراضها تشمل :



-التهاب القصبة الهوائية، ويظهر في البداية كأي دور برد طبيعي.



-ارتفاع في درجة الحرارة مع وجع في الجسم.



-قلة نشاط ، واحمرار في العين.



-آلام في الحلق، وصعوبة في البلع.



-رشح أو زكام وبعد ظهور تلك الأعراض يظهر سعال جاف.



- وتنتهي الإصابة بسعال رطب مصحوب ببلغم.

