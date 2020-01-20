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رياضة

قطار سيراميكا كليوباترا يصطدم بالداخلية في القسم الثاني.. اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا لمواصلة سجل الانتصارات وحصد الثلاث نقاط أملا في خطف تذكرة الصعود الي الدوري الممتاز مبكرا.

علي جانب اخر يحاول فريق الداخلية وصيف المجموعة ملاحقة كليوباترا في جدول الترتيب بعد وجود فارق ٨ نقاط ليظل حلم العودة سريعا للممتاز قائما.

جدير بالذكر ان فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد ٢٧ نقطة من ٨ انتصارات وثلاث تعادلات بينما جاء الداخلية في المركز الثاني برصيد ١٩ نقطة.
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