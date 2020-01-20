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مرأة

جريئة وجميلة.. بوسي شلبي تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:50 ص
الإعلامية بوسي شلبي
الإعلامية بوسي شلبي
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رضوى حسام
شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

وتألقت الإعلامية بوسى شلبى بإطلالة شتوية جريئة ، مرتدية بنطلون جلد باللون الأسود ، مع توب باللون الأسود والأحمر، كما نسقت معه حذاء بنفس اللون الاسود، وخزام من الخسر يظهر رشاقتها .

أما من الناحية الجمالية، وضعت الإعلامية بوسى شلبى بعض اللمسات البسيطة من المكياج الذى تلائم مع بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الاحمر.

وفضلت ترك شعرها منسدل على كتفيها ليتناسب مع إطلالتها الشبابية
جريئة وجميلة.. بوسي شلبي تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية
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