كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر حاليا ، تخطت نطاق القلعة الحمراء وتسببت في الأزمة الحالية.



وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صالح جمعة خرج عن نطاق الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة وستطيح به من الفريق.



وعن محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للفريق قال: "سيندمج وسيتطور مع الوقت، فهو إبن الأهلي وعلى دراية بمبادئ الفريق، وسيكون إضافة للمنتخب في الفترة المقبلة".



وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد علق على تصريحات صالح جمعة والتى هاجم فيها الجهاز الفني للفريق بسبب عدم اشراكه فى المباريات وابعاده عن التشكيل ، قائلا: "عادةً لا أقرأ الصحافة ولا أشاهد برامج التلفزيون ولكن وصلني كل ما قاله اللاعب ، وأشكره على الفترة التى قضاها معنا ولكن ليس له مكان بالفريق فى الفترة القادمة وأتمنى له التوفيق فى أى نادي سوف يشارك معه.