اجتماع تنسيقى بين اللجان المنظمة لبطولة الصيد السنوية برعاية zed

عقد اجتماع تنسيقي للجان المكلفة بتنظيم بطولة نادى الصيد للناشئين والبراعم، التى تقام فى الفترة بين 30 يناير و7فبراير على ملاعب نادى الصيد وملاعب مجمع ZED الرياضى بالشيخ زايد.



حضر الاجتماع أحمد دياب رئيس اللجنة المنظمة مع كل اللجان ومسئولي الملاعب والامن للبطولة التى يشارك فيها 42 ناديًا على رأسهم الأهلى والزمالك والإسماعيلي والمصرى والاتحاد والصيد وzed يتنافسون على مستوى المجموعات التى حددتها قرعة البطولة للمراحل العمرية 2006، 2007، 2008، 2009، 2010.



وشهد اجتماع اللجان المنظمة لبطولة الصيد للناشئين والبراعم، الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بيوم افتتاح البطولة وكذلك الفترة التى ستقام خلالها ويوم الختام، من أجل الخروج بها بشكل يليق بنادى الصيد وشركة ZED الراعى الرسمى لها.



وكانت القرعة التى أقيمت بفندق "فيرمونت نايل تاورز" شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهيثم محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز- مصر، وأحمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة ZED للاستثمار الرياضي، ومحسن طنطاوي، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصري، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بالإضافة إلى حضور نجوم الكرة المصرية حازم إمام، ومحمد زيدان، محمد فضل و محمد شوقى و اسماعيل يوسف و عماد متعب وسيف زاهر.



وتعد النسخة الخامسة عشرة لبطولة نادى الصيد لموسم 2019/2020 هى ثمرة التعاون بين شركة ZED للاستثمار الرياضى ونادى الصيد المصري، والتى يشارك بها 41 نادى تم اختيارهم فى القرعة اليوم، من ضمنهم النادى الأهلى المصري، الزمالك، الإسماعيلي، سموحة، الصيد المصرى الدقي، الصيد بورسعيد، ZED، انبي، بتروجيت، وادى دجلة، المقاولون العرب، الجونة، وحدائق الأهرام.



على مستوى مواجهات 2010، يلتقى نادى الصيد الدقى بأندية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسموحة، واتحاد الشرطة، فيما يواجه نادى ZED أندية الجونة والترسانة ، أما النادى الأهلى فيواجه الشرقية للدخان.



وعلى صعيد منافسات مرحلة 2009، من المنتظر أن يواجه الأهلى نادى بيرامدز اف سى فى مباراة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يواجه الإنتاج الحربى بتروجيت فى مباراة قوية ضمن المجموعة الثالثة.



كما تشهد المجموعة الأولى لمرحلة 2008، مواجهة الزمالك لفريق بتروجيت، فيما ينتظر فريق أندية وادى دجلة مواجهات صعبة مع كل من الأهلى واتحاد الشرطة والشرقية للدخان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وأسفرت فرعة 2007 عن مواجهات حاسمة بين الأندية المشاركة أيضًا، حيث تواجه مصر المقاصة الترسانة فى المجموعة الثانية، ويواجه نادى ZED نادى بيرامدز اف سى فى المجموعة الرابعة، فى حين يواجه الاتحاد السكندرى "زعيم الثغر" نادى الأوليمبي.



وآخيرًا، تضم قرعة بطولة مرحلة 2006، مواجهات بين بتروجيت والداخلية فى المجموعة السادسة، وحدائق الأهرام وبيراميدز اف سي، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.



وستقوم شركة ZED للاستثمار الرياضي، الراعية للبطولة، بتقديم جوائز البطولة التى تبلغ قيمتها 500,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى أدوات رياضية وهدايا عينية للاعبى وإداريى ومدربى الفرق المشاركة من نادى الصيد الرياضى ونادى ZED الرياضى دعمًا للفرق المشاركة فى البطولة وتقديم أدوات تشجيعية للجمهور الذى سيحضر المباريات، لاستخدامها أثناء المشاهدة.