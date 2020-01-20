هنفطر ايه؟.. بيض وبطاطس بطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه ؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.



وفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة.



أومليت الجبن للشيف إلهام فتحي:



المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

2 بيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

جبنة رومى مبشورة

طريقة التحضير



اخفقي البيض وأضيفي الجبن الرومى المبشورة وأحضري مقلاة وحمي الزيت بها ثم قلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى ينضج البيض ..



بطاطس مقلية للشيف الشربينى



• مكونات البطاطس المقلية:-

- حبتان من البطاطس مقطعتان إلى أصابع طولية.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش.

- رشة صغيرة من الكركم.



• طريقة تحضير البطاطس المقلية:-

- نخلط في طبق عميق الملح، والفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، والكركم، وزيت الزيتون ونغمس أصابع البطاطس في التتبيلة السابقة.



- نرصها في صينية فرن مدهونة بالزيت النباتي، وندخلها الفرن مدة عشرين دقيقة حتى تنضج وتتحمر.



