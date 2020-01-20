محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بهدفه فى مانشستر يونايتد

احتفل الفرعون محمد صلاح بهدفه فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".ونشر محمد صلاح صورًا عقب تسجيل هدف الثاني وخلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر تغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.