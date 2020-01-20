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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. مواليد 20 يناير.. اليوم يحمل لك مفاجأة

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:01 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 20 يناير ، وفقا لعلم الأرقام.

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 20 يناير فإن ذلك يعنى أنك عاطفي وحساس ولديك طاقة كبيرة، لكنك تميل للغموض والتردد وتبدو متقلب المزاج في أحيان كثيرة.

نصيحة هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.

حظك اليوم لمواليد 20 يناير وهم من مواليد برج الدلو:

عاطفيا .. القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة ومن المتوقع مقابلة أشخاص حلمت أن تراهم منذ فترة.

مهنيًا: تنجح اليوم إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.

صحيًا: تجنب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا
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