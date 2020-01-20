صحي جدا.. 5 مشروبات طبيعية غير متوقعة مفيدة لصحة الطفل

في حين أن حمل طفلك على تناول الأطعمة المغذية قد يكون أمرًا صعبًا ، إلا أن العثور على مشروبات صحية - ولكنها جذابة - يمكن أن يثبت أنه بنفس الصعوبة، لحسن الحظ أشار موقع " health line " لمجموعة مشروبات طبيعية مفيدة جدا لصحة الطفل وجذابة أيضا للأطفال، وتشمل:



-يمكن استخدام أنواع شاي عشبية معينة ، مثل البابونج والنعناع ، كبديل آمن للأطفال عن المشروبات المحلاة.



- يعد اللبن غير المحلى ذو الأساس النباتي - مثل جوز الهند والقنب وحليب اللوز - متعدد الاستخدامات ويقوم كبديل ممتاز لحليب البقر.



-تعد العصائر المصنوعة بالمنزل وسيلة ممتازة لزيادة استهلاك طفلك من الفواكه والخضروات.



-مياه جوز الهند غنية بالمواد المغذية والكهارل ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمساعدة الأطفال على الترطيب بعد المرض أو النشاط البدني.



-تعد الماء من اهم العناصر لطفلك، و لجعل الماء يغري طفلك ، أضف فواكه وأعشاب طازجة لتوفير ألوان ونكهات ممتعة.

