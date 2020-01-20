في ليلة الغطاس.. داليدا تحيي أقباط مصر بعدد خاص عن الفن القبطى

أصدرت مجلة “داليدا” عددا خاصا عن الفن القبطى بمناسبة الأعياد المسيحية والعدد هو السادس من مجلة الصحافة الشعبية فائقة المحلية الصادرة من حى شبرا.



وقالت رئيس تحرير مجلة “داليدا” مروة فودة، إن المجلة تقدم من خلال عددها الخاص رسالة محبة وود من خلال مفردات الفن القبطي، وبعض الموضعات الاخري المتصلة بالتعريف بالإرث القبطي المسيحي.



وتتضمن محتويات العدد (المدينة المنورة وملوى وعروة المحبة الوثقى... مارية قصة حب مصرية في بيت النبوة)، وصليب سامي.. اول وزير دفاع مسيحي في التاريخ، شجرة مريم ورحلة العائلة المقدسة، ويوسف البار، باتلر عاشق الكنائس، الأديرة ملاذ المساكين، البابوات الثلاثة المعاصرين، البابا شنودة... تاريخ الوطن والكنيسة، حوار مع الدكتور محمد عفيفي يقول إن الأقباط ليسوا أقلية دينية في مصر، صناديق السر.. مقامات عن الوجد والحب والحنين، الانبا ابرام.. معجزات اسقف مصري بعيون انجليزية، العاب الاقباط وفنونهم، زخارف النور في فن النسيج القبطي، الفن القبطي.. لاهوت الجمال، تقرير عن اللغة القبطية، ودور اقباط الوفد، الانشاد القبطي في مصر، مقال عن الفنان الراحل جميل شفيق، سناء جميل ورحلة الهانم بنت الصعيد، تقرير عن نقادة، القديسات.. دراما الصبر والخلاص، لويس عوض والذين قتلوه، اقباط مصر في السينما، وتقرير عن الوشم في الموالد.



بالإضافة لعدد كبير من الإبداعات لعدد من أهم الكتاب مثل أحمد خالد ووسام سعيد، بجانب بعض المواد الأرشيفية التى تشرح الفكرة.



وتتميز الموضوعات بتحليل وافى وتشريح عميق حول مفردات الفن القبطي، يقع العدد في160 صفحة من القطع الكبير.



و “مجلة داليدا” التي وصفها الشاعر بهاء جاهين في افتتاحيتها الأولى بسيدة الجمال المكتوب هي مجلة تعنى بالصحافة الشعبية تصدر لأهل شبرا و ووسط القاهرة، أسسها سامح الكاشف و صدر العدد التذكاري الأول منها عن إحياء الذكرى المئوية لمذابح الأرمن، بينما كان عددها الثاني مخصصا لتاريخ تلاوة القران الكريم في مصر والأيقونات الشهيرة عبد الباسط عبد الصمد و مصطفى إسماعيل و محمد رفعت، ثم العدد الثالث عن داليدا في ذكري رحيلها الثلاثين وبجانب ذلك تقارير عن علامات موسيقية وصلت للعالمية بعد أن انطلقت من مصر مثل ديميس روسوس وموستاكي، وكان عددها الرابع عن فلسفة كرة القدم بعد أن وصل منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب كبير، والخامس كان تذمازيا عن حرب أكتربر ورحلة حول المقاتل المصرى، توزع المجلة في جميع أنحاء مصر عن توزيع الأهرام .