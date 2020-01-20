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رياضة

صراع شرس بين برشلونة ومانشستر سيتي على التعاقد مع باستوني

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة راغبون في الحصول على خدمات أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم دفاع البلوجرانا.

وتعاني خطوط دفاع النادي الكتالوني هذا الموسم وتحديدا في قلب الدفاع في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، وإصابات الفرنسيين لانغليت وصامويل أومتيتي المتكررة، ورحيل توديبو إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة.

وكان باستوني البالغ 20 عاما قد حظي على ثقة المدرب أنطونيو كونتي، الذي بدأ بإشراكه في التشكيل الأساسي "للنيراتزوري"، حيث لعب حتى الآن 10 مباريات، وحجز موقعه في التشكيلة الأساسية، على حساب دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، الذي انتقل إلى الإنتر مطلع هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي أبدى رغبته هو الآخر بضم باستوني، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها هذا الموسم، على خلفية رحيل البلجيكي فنسنت كومباني، وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت.

ووفقا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت" تبلغ القيمة التسويقية للاعب الشاب ما يقرب من 23 مليون يورو.

وانضم باستوني إلى صفوف إنتر ميلان قادما من أتلانتا صيف 2017، ثم لعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة في أتلانتا ثم بارما، قبل أن يعود رسميا إلى صفوف الفريق في بداية الموسم الحالي.
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