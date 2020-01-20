الاتحاد الآسيوي يعد بإعادة النظر في قرار حرمان اللعب داخل إيران

وعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، السلطات الإيرانية، بإعادة النظر في قرار حرمان الأندية الإيرانية، من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.



ووفقا لروسيا اليوم ، قال وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، إن رئيس الاتحاد الآسيوي، وعده في اتصال هاتفي، بإعادة النظر في قرار لجنة الاتحاد منع اللعب على الأراضي الإيرانية، على خلفية تحطم الطائرة الأوكرانية، بصاروخ إيراني.



وقال سلطاني فر: "تأثرت لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قرارها هذا بوسائل الإعلام الأجنبية والمعارضة لإيران".



وأردف: "إيران بلد آمن وقوي وليس فيه أي مشاكل أمنية خاصة فيما يخص أمن الطيران، وسأضمن سلامة الفرق التي ستلعب على أراضينا".



وكانت أندية "برسبوليس" و"استقلال" و"شهرخودرو" و"سباهان" قد أصدرت قرارا موحدا السبت الماضي، بعدم المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجا على سلب حق الاستضافة منها.



وشددت الأندية الإيرانية على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.