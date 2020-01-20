كشف سرهم.. مذيع إخواني يفضح مخططات الإرهابية والمتحكم في قنواتهم

عرض الاعلامى أحمد موسى، فيديو لـ أحد المذيعين الهاربين بقناة مكملين، قائلا:"فضحوا بعض عشان تصدقوا ان الاخوان بتوع فبركة وكذب".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" الاخوان معندهمش إعلام وبينفذوا اجندة ومخطط إرهابي".



وقال المذيع الهارب خلال التقرير: "عزام التميمى هو الذى يتحكم ويعطى تعليمات لمذيعي القنوات الإرهابية ".



وأشار المذيع الهارب إلى انه فى احد المرات قال مدير قناة مكملين حصلنا على فيديو حصري وهيقلب الدنيا وطلع الفيديو من دوله خارج مصر.



ولفت المذيع الاخواني لواقعة اخرى إلى ان وهى اقتباس قناة مكملين لتقرير من موقع الحرية والعدالة وتم عرضه على على الرغم من انه موجود على الموقع الاخواني منذ عام ٢٠١٤ .