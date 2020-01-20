AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كشف سرهم.. مذيع إخواني يفضح مخططات الإرهابية والمتحكم في قنواتهم

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:06 ص
الاعلامى أحمد موسى
الاعلامى أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الاعلامى أحمد موسى، فيديو لـ أحد المذيعين الهاربين بقناة مكملين، قائلا:"فضحوا بعض عشان تصدقوا ان الاخوان بتوع فبركة وكذب".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" الاخوان معندهمش إعلام وبينفذوا اجندة ومخطط إرهابي".

وقال المذيع الهارب خلال التقرير: "عزام التميمى هو الذى يتحكم ويعطى تعليمات لمذيعي القنوات الإرهابية ".

وأشار المذيع الهارب إلى انه فى احد المرات قال مدير قناة مكملين حصلنا على فيديو حصري وهيقلب الدنيا وطلع الفيديو من دوله خارج مصر.

ولفت المذيع الاخواني لواقعة اخرى إلى ان وهى اقتباس قناة مكملين لتقرير من موقع الحرية والعدالة وتم عرضه على على الرغم من انه موجود على الموقع الاخواني منذ عام ٢٠١٤ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متآمر وأهبل .. محمد علي يكشف لمذيع الجزيرة أسماء المتعاملين معه .. شاهد

استراتيجية خبيثة.. كتاب جديد يفضح مخطط الإخوان للتوغل في أوروبا

إعلام الجماعة الإرهابية يدلس على إنجازات مصر بـ فيديوهات مفبركة.. شاهد

تخابر مقابل المال.. بلاغ يتهم العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

ترشيحاتنا

شهيرة تظهر بدون حجاب في عزاء ماجدة الصباحي

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز الأهلى أمام المقاولون

رانيا يوسف: تزوجت 3 مرات.. واتعقدت من الزواج ومش بفكر فيه.. فيديو

أخطاء قاتلة.. عماد النحاس: الحكم ساعد الأهلي في الفوز على المقاولون

دعاء السجود في صلاة الفجر..11 كلمة حرص عليها النبي تغفر ذنوبك كلها الكبيرة والصغيرة

بشرى لـ أبو العروسة.. الإفتاء: الأب غير ملزم بتجهيز ابنته للزواج

AdvertisementS

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل